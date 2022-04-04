Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Antalya iftar vakti ne zaman? Antalya Ramazan imsakiyesi 2022...
Antalya'da iftar saat kaçta? Antalya'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte, Diyanet’in yayınladığı Antalya 2022 Ramazan İmsakiyesi… Antalya iftar saati 2022...
ANTALYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
4 Nisan 2022 Antalya iftar saati: 19.29
İl il Ramazan imsakiyesi 2022 için tıklayınız.
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:14
|06:35
|13:06
|16:39
|19:27
|20:43
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:12
|06:34
|13:06
|16:40
|19:28
|20:44
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:10
|06:32
|13:05
|16:40
|19:29
|20:45
|4
|05.04.2022 Salı
|05:09
|06:31
|13:05
|16:40
|19:29
|20:46
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:07
|06:29
|13:05
|16:40
|19:30
|20:47
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:05
|06:28
|13:05
|16:41
|19:31
|20:48
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:04
|06:27
|13:04
|16:41
|19:32
|20:49
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|05:02
|06:25
|13:04
|16:41
|19:33
|20:50
|9
|10.04.2022 Pazar
|05:00
|06:24
|13:04
|16:41
|19:34
|20:52
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:59
|06:22
|13:03
|16:41
|19:35
|20:53
|11
|12.04.2022 Salı
|04:57
|06:21
|13:03
|16:42
|19:36
|20:54
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:55
|06:20
|13:03
|16:42
|19:36
|20:55
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:54
|06:18
|13:03
|16:42
|19:37
|20:56
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:52
|06:17
|13:02
|16:42
|19:38
|20:57
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:51
|06:15
|13:02
|16:42
|19:39
|20:58
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:49
|06:14
|13:02
|16:43
|19:40
|20:59
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:47
|06:13
|13:02
|16:43
|19:41
|21:01
|18
|19.04.2022 Salı
|04:46
|06:11
|13:02
|16:43
|19:42
|21:02
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:44
|06:10
|13:01
|16:43
|19:43
|21:03
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:42
|06:09
|13:01
|16:43
|19:43
|21:04
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:41
|06:07
|13:01
|16:43
|19:44
|21:05
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:39
|06:06
|13:01
|16:44
|19:45
|21:06
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:38
|06:05
|13:01
|16:44
|19:46
|21:08
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:36
|06:04
|13:00
|16:44
|19:47
|21:09
|25
|26.04.2022 Salı
|04:34
|06:03
|13:00
|16:44
|19:48
|21:10
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:33
|06:01
|13:00
|16:44
|19:49
|21:11
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:31
|06:00
|13:00
|16:44
|19:50
|21:12
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:30
|05:59
|13:00
|16:45
|19:51
|21:14
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:28
|05:58
|13:00
|16:45
|19:51
|21:15
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:27
|05:57
|12:59
|16:45
|19:52
|21:16
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02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
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