Oyuncak bebekten yastıklara, çantalardan anahtarlıklara ve magnetlere kadar birçok farklı ürün, anne projesi olarak hayata geçirilen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) atölyelerinde yapılıyor.

Atölyelerde yer alan ürünler, Adana'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya ve İzmir'de yer alan LSV dükkanlarında satışa sunuluyor.

Elde edilen gelir de lösemi tedavisi için hastalara umut oluyor.

LÖSEV İl Koordinatör Yardımcısı Esen Ezgi Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 40 binin üzerinde, Adana'da da 1000'i aşkın kanser hastası ve lösemili çocuğun bulunduğunu söyledi.

Ailelere destek olmak amacıyla vakfın şubesinin bulunduğu her ilde bir atölyelerinin de olduğunu dile getiren Karadağ, burada lösemi tedavisi gören çocukların anneleri ve daha önce kanser tedavisi görmüş kadınların bir araya gelerek birbirine hem destek olup sosyalleştiğini hem de farklı ürünler yaptıklarını kaydetti.

Atölyelerde yapılan ürünlerin LSV dükkanlarının bulunduğu noktalarda satışa sunulduğunu aktaran Karadağ, şöyle devam etti:

"LSV dükkanımız bir anne projesi. Lösemili çocuklarımızın annelerini mental olarak daha iyi hissettirebilmek için atölyelerimizde ürettiğimiz ürünlerle açtığımız bir dükkan. Biz buradan annelerimize sosyal destekler sağlıyoruz. Hem çok güzel bir sosyalleşme ortamı var atölyelerimizde hem de buradan çıkan ürünler gerçekten çok keyifli ve insanların hediyelik olarak alıp anı olarak saklayabilecekleri çok güzel ürünler. Şubelerin bulunduğu her ilde atölyemiz var. O ilde kayıtlı annelerimiz atölyeye gelip burada ürünlerin üretimine destek oluyorlar. Hem kendi aralarında sosyalleşiyorlar, iyi hissediyorlar hem de bu çok güzel ürünleri çıkarıyorlar. Buranın amacı annelerimiz bunları üretirken mutlu olsunlar hem de buranın satışından elde edilecek gelir, onların tedavi masraflarına destek olsun. Bu çok yönlü bir proje."

Karadağ, dükkanlarında hediyelik eşyaların yanı sıra salça, yumurta, erişte, tarhana gibi organik ürünlerin de yer aldığını belirtti.