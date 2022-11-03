Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anne ve bebeğinin öldüğü kazada ehliyetsiz çıkan sürücü tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anne ve bebeğinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında kamyoneti kullanan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü B.D, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde, kamyoneti kullanırken yanında bulunan çocuklardan birinin direksiyonu çevirmesi sonucu kontrolü kaybederek yol kenarındaki direğe çarptığını söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli B.D'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Olay
31 Ekim'de B.D. idaresindeki kamyonet, Sarılar Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarpmış, kamyonetteki 8 kişi yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gizem Kurarer ile 6 aylık bebeği Nisa Nur hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Tekirdağ Ehliyet anne Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bitlis’te manda popülasyonu artmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz