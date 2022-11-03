Üretimi azalmış hayvan ırklarının sayısının ve veriminin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı" projesi meyvesini vermeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından sürdürülen projeden yararlanan Bitlis’teki manda yetiştiricilerinde de zamanla artış yaşandı.

Başlatılan projede manda yetiştiriciliğine ilginin arttığını söyleyen Bitlis Manda Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İsmet Çalışır, Türkiye genelinde ıslah projesinde Bitlis’in birinci sırada yer aldığını söyledi.

"Bitlis, Türkiye genelinde ıslah projesinde birinci sırada"

2010 yılında Bitlis genelinde bulunan manda sayısının 500’den 11 bine yükseldiğini anlatan İsmet Çalışır, "Kimse mandacılığa önem vermiyordu. Biz tüm köylere anlattık, şu an herkes mandacılığa yönelmiş durumda. Şu an Bitlis, Türkiye genelinde ıslah projesinde birinci sırada. Türkiye genelinde manda ıslah yapılırken devlet destek veriyor ve destek olunca insanlar tarafından daha fazla talep oluyor. Mandanın gideri karşılanıyor, çiftçilerimiz kışın o mandanın samanını ve yemini karşılıyor. Burada planlı bir şekilde mandacılık yapılmıyordu. Yeni yeni sistem olarak düzelmeye başladılar. Herkes artık mandacılığa yönelmiş" dedi.