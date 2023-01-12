Dün gece saatlerinde içerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile otomobilin Ankara Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpışması sonucu 21 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaralananların düzensiz göçmen olduğunu, Yunanistan'a geçmeleri için kara yolu ile İstanbul'a götürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili minibüsün sürücüsü ile göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin tedavilerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.