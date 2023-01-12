Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle ülkede geçen yıl otomobil sektöründe yaşanan daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının, Aralık 2022’de bir önceki aya kıyasla yüzde 50,2 gerilediği kaydedilen raporda, 2022'de ise bir önceki yıla göre yüzde 58,8 azalarak 687 bine düştüğü bilgisi verildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle Renault, Mercedes-Benz, Nissan ve Toyota gibi markalar geçen yıl ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu.