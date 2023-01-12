Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı destekleriyle kentte açılan kursa, çeşitli nedenlerle okula gidememiş kadınlar katılıyor.

Akıcı okuma ve hızlı yazma teknikleri, dört işlem gibi eğitimlerin verildiği kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika veriliyor.

"Okuma yazma bilmeyen kadınların hayatını kolaylaştırmak için kurs açtık"

Kursa ilginin beklediklerinden fazla olduğunu belirten Biçek, "Kadınlar kursumuzu çok beğeniyor. Okuma yazma öğreniyorlar. Kurslarımız yıl sonuna kadar devam edecek." dedi.

Kursiyer Şerife Karabulut ise okuma yazma bilmediği için daha önce sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Kursta okuma yazma öğrendim. Burada zamanımız verimli geçiyor. Bu imkanı veren Valimiz Ozan Balcı ile belediye yetkililerine teşekkür ederim." diye konuştu.