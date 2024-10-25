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Güncel
TRT Haber 25.10.2024 23:47

Ankara'da 'Vefatının 100. Yıl Dönümünde Ziya Gökalp Bilgi Şöleni' düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde, paydaşlığını Türk Tarih ve Kültür Vakfı, TÜRKSOY, Türk Dil Kurumu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun üstlendiği Vefatının 100. Yıl Döneminde Ziya Gökalp Bilgi Şöleni düzenlendi.

Ankara'da 'Vefatının 100. Yıl Dönümünde Ziya Gökalp Bilgi Şöleni' düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde (AHBV) “Vefatının 100. Yıl Dönümünde Ziya Gökalp Bilgi Şöleni” düzenlendi.

Türkçülük fikrinin babası: Ziya Gökalp
Türkçülük fikrinin babası: Ziya Gökalp

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programa; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Rektörü Prof. Dr. M. Naci Bostancı, TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Unesco Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Türk Tarih ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Nizamettin Aykut ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış programı kapsamında TÜRKTAV'ın düzenlediği Ziya Gökalp’e ait eser ve belgelerden oluşan sergi açılışı yapıldı ve ardından oturumlara geçildi.

Gökalp’in Diyarbakır’daki yaşamı, gençlik yıllarındaki entelektüel birikimi ve sürgün hayatı gibi önemli dönüm noktaları bu sergide ziyaretçilere sunuldu.

“Ziya Gökalp’te Devlet ve Millet Anlayışı”, “Ziya Gökalp’te Hars ve Medeniyet”, “Ziya Gökalp ve Türk Dünyası”, “Ziya Gökalp ve Türk Sosyolojisi”, “Ziya Gökalp ve Toplum” başlıklı beş ayrı oturumdan oluşan “Vefatının 100. Yıl Dönümünde Ziya Gökalp Bilgi Şöleni” AHBV Itri Yerleşkesinde bulunan salonlarda gün boyu yapılan sunumlarla devam etti.

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