Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.10.2024 17:57

Ordu Şehir Hastanesi'nin yol güzergahlarında çalışma yapıldı

Ordu'da yapımı devam eden Şehir Hastanesine ulaşım sağlayacak olan yol güzergahlarında çalışma gerçekleştirildi.

Ordu Şehir Hastanesi'nin yol güzergahlarında çalışma yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlattıracak Şehir Hastanesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde belediyenin özellikle ulaşım ve altyapı çalışmalarında önemli rol üstelendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Şehir Hastanesi için ekip ve ekipmanların seferber edildiği, hastaneye ulaşım sağlaması adına alternatif güzergah için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Hastaneye ulaşım sağlamak için çeşitli güzergahların bulunduğu alana bir yeni güzergah daha eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesince Ordu Üniversitesi girişinden başlayan yol hastaneye kadar ulaşım sağlayacak. 600 metrelik yolda hastanenin yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, elektrik hattı gibi bütün altyapısı buradan geçirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kazı dolgu çalışmaları devam eden yoldaki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Bayburt'ta KOM ekipleri 10 bin adet kaçak sigaraya el koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:27
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:09
Milli denizaltı STM500'ün mukavim teknesi ilk kez SAHA EXPO'da sergileniyor
17:53
DGS ek tercihleri başladı
17:52
Ara tatilde öğretmen seminerleri çevrim içi yapılacak
17:34
YDUS başvuruları başladı
18:16
TPAO, Somali kara alanlarında da petrol arayacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ