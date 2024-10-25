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Güncel
AA 25.10.2024 23:04

Kuzey Kore: Rusya'ya asker göndermemiz uluslararası hukuka uygun olacak

Kuzey Kore yönetimi, "Rusya'ya asker gönderdiği yönündeki haberlerin doğru olması halinde" bunun uluslararası hukuka uygun olacağını bildirdi.

Kuzey Kore: Rusya'ya asker göndermemiz uluslararası hukuka uygun olacak
[Fotograf: Reuters]

Seul merkezli Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin Rusya ile İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong-gyu, ülkesinin Ukrayna'ya karşı savaşmak için Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik haberler hakkında, "Eğer dünya medyasının bahsettiği gibi bir şey varsa bunun uluslararası hukuk kurallarına uygun bir eylem olacağını düşünüyorum." dedi.

Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini yasa dışı olarak nitelendirmek isteyen güçler olacağını belirterek, Savunma Bakanlığının yetki alanına giren konulara müdahale etmediğini vurguladı ve asker sevkiyatını teyit etmekten kaçındı.

Kim'in bu açıklaması, Güney Kore medyasında, Pyongyang yönetiminin asker sevkiyatını üstü kapalı olarak kabul ettiği şeklinde yorumlandı.

Pyongyang'ın asker sevkiyatına ilişkin ifadeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haberleri yalanlamayı reddederek, "Kuzey Kore yönetiminin yaptığımız anlaşmaları ciddiye aldığından hiçbir zaman şüphe etmedik ancak bu anlaşmanın 4. maddesi gereği neyi ne şekilde yapacağımız bizim işimiz." demesinin ardından geldi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini ve aralık ayına kadar toplam 10 bin askerin bu ülkeye konuşlandırılacağını iddia etmişti. Kuzey Kore askerlerinin, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya destek amacıyla bu ülkeye sevk edildiği öne sürülmüştü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) de Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini iddia etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İstihbarata göre Rusya, 27-28 Ekim'de ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan’da bugünlerde dolaşan dezenformasyonun aksine Rusya’nın açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır." açıklamasını yapmıştı.

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