Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da tırın kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde tırın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K. Y. (22) idaresindeki kömür yüklü tır, Aksaray-Şereflikoçhisar kara yolu Çalören Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden A. Ö.'nün kullandığı kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan K. Y. ile kamyon sürücüsü A. Ö. ve yanında bulunan eşi H. Ö, sağlık ekiplerince Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
K. Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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