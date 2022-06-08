Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 00:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da otomobil ve motor sele kapılarak sürüklendi
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklendi.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Oluşan sel sonrasında çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlarda sele dayanamayıp sürüklendi.
O esnada bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gitti. Döndüğünde motokurye ise motosikletinin sele kapılarak sürüklendiğini gördü.
Olayda can kaybı meydana gelmezken maddi hasar oluştu.
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