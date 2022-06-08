Ankara’nın Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Oluşan sel sonrasında çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlarda sele dayanamayıp sürüklendi.

O esnada bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gitti. Döndüğünde motokurye ise motosikletinin sele kapılarak sürüklendiğini gördü.

Olayda can kaybı meydana gelmezken maddi hasar oluştu.