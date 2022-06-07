Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 77 göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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