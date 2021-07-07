Tacettin Mahallesi Akdamar mevkisinde bulunan çadırkentte barınan, tarım işlerinde çalışan ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için 3 sınıf hazırlandı.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdiris Göbütoğlu'nun koordinesinde alana gelen ekipler, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için 3 farklı çadırda düzenleme yaparak sıraları yerleştirdi.

Yaklaşık 35 çocuğun bulunduğu çadırkentteki sınıflarda 5 öğretmen görevlendirildi.

Çocuklar, sınıf olarak kullanılacak çadırların çevresinde de çevre temizliği yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çocukları eğitimden yoksun bırakmamak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.