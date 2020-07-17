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Ankara'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da Kurban Bayramı öncesi Keçiören Belediyesince, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.
Ankara'da Kurban Bayramı öncesi Keçiören Belediyesince, Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.
Kurbanlıklarını satmak için pazara getiren besicilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske taktığı ve dezenfektan bulundurdukları görüldü.
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