Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması amacıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Halis Bayancuk'un serbest bırakılması talebiyle Maltepe'den Kızılay'a yürümek isteyen gruba güvenlik güçleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Buna rağmen yürümeye devam eden gruptakilere müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.