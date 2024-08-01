Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1422 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı 1- 31 Temmuz tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine dair sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Altındağ, Çubuk, Kazan, Etimesgut, Mamak, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 18 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. 12 şüpheli yakalandı, yakalanan şahıslardan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince yapılan devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 1422 şahıs yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.