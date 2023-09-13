Ankara'da 1 milyon 429 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 11-12 Eylül'de Altındağ, Çankaya, Çubuk, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerinde operasyon düzenledi. 12 ayrı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 7 iş yeri, 4 araç ve 1 depoda yapılan aramalarda 800 bin adet bandrolsüz boş makaron, 27 bin 770 paket sigara, 5 bin 110 adet cinsel içerikli ürün, 2 bin 828 adet puro, 1420 adet cep telefonu yedek parçası, 72 adet elektronik sigara, 42 paket tütün, 13 adet elektronik sigara likidi, 4 şişe kaçak içki, 2 adet cep telefonu olmak üzere piyasa değeri 1 milyon 429 bin 200 lira olan toplam 893 bin 661 adet ürün ele geçirildi.