Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu kuruldu

Şehrin farklı ilçelerinde 11 meslek yüksekokulu bulunan Ankara Üniversitesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

28 Ekim 2022 tarihinde toplanan Ankara Üniversitesi Senatosu, son dönemde süt ve besi hayvancılığı yatırımlarıyla öne çıkan Bala’da tematik bir meslek yüksekokulu kurulmasına ilişkin teklifi görüşerek, oybirliğiyle kabul etti.

Ankara Üniversitesi Senatosunun aldığı “Bala Meslek Yüksekokulu Kurulması Kararı” daha sonra YÖK’ün onayına sunuldu. YÖK’ün aldığı kararla Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu resmen kurulmuş oldu.

Kararı duyuran Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bala Meslek Yüksekokulu’nun hayırlı olması temennisinde bulunarak, süreçteki destekleri için YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Üniversitesi Senato üyeleri ve yöneticilerine teşekkür etti.

"İlçede süt ve besi hayvancılığında çok önemli birikim ve potansiyel var"

“Bala’ya bir meslek yüksekokulu kurulabilir mi?” diye talep geldiğinde, veteriner ve ziraat fakültesi dekanları ile birlikte Bala’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımları inceleme fırsatı bulduklarını belirten Ünüvar, ilçede süt ve besi hayvancılığı anlamında çok önemli birikim ve potansiyelin bulunduğunu, Bala Meslek Yüksekokulu'nun bu çerçevede bölgede önemli bir fonksiyona sahip olacağını söyledi.

