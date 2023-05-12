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Güncel
AA 12.05.2023 16:18

Bilecik'te Dünya Engelliler Haftası etkinliği

Bilecik'teki özel eğitim okulları, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Bilecik'te Dünya Engelliler Haftası etkinliği

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, daire müdürleri ve aileler ile öğrenciler katıldı.

Vali Kızılkaya, programdaki konuşmasında, özel bireylerin refah ve huzur içinde yaşamalarının önemine değinerek, eğitimde feda edilecek tek bir ferdin olmadığını vurguladı.

Bilecik Özel Eğitim Okulları Okul Müdürü İbrahim Aydoğar da "Asıl engeller onların uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerdedir. Biz toplum olarak çocuklarımızın yanında durmalı, onların eksik hissetmemelerini sağlamalıyız" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sergilenmesi ile sona erdi.

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