Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara, İzmir, İstanbul imsakiye ve il il iftar sahur vakti saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan günü başlayacak. Peki ilk iftar saat kaçta?
İSTANBUL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:12
|06:39
|13:13
|16:47
|19:36
|20:58
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:10
|06:38
|13:13
|16:47
|19:37
|20:59
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:08
|06:36
|13:12
|16:48
|19:38
|21:01
|4
|05.04.2022 Salı
|05:06
|06:35
|13:12
|16:48
|19:39
|21:02
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:04
|06:33
|13:12
|16:48
|19:40
|21:03
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:02
|06:31
|13:11
|16:49
|19:41
|21:05
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:00
|06:30
|13:11
|16:49
|19:43
|21:06
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:59
|06:28
|13:11
|16:50
|19:44
|21:07
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:57
|06:26
|13:11
|16:50
|19:45
|21:09
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:55
|06:25
|13:10
|16:50
|19:46
|21:10
|11
|12.04.2022 Salı
|04:53
|06:23
|13:10
|16:51
|19:47
|21:11
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:51
|06:22
|13:10
|16:51
|19:48
|21:13
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:49
|06:20
|13:10
|16:51
|19:49
|21:14
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:47
|06:19
|13:09
|16:52
|19:50
|21:15
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:45
|06:17
|13:09
|16:52
|19:51
|21:17
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:43
|06:16
|13:09
|16:52
|19:52
|21:18
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:41
|06:14
|13:09
|16:53
|19:53
|21:20
|18
|19.04.2022 Salı
|04:39
|06:12
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:37
|06:11
|13:08
|16:53
|19:55
|21:23
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:36
|06:10
|13:08
|16:54
|19:56
|21:24
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:34
|06:08
|13:08
|16:54
|19:57
|21:25
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:32
|06:07
|13:08
|16:54
|19:58
|21:27
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:30
|06:05
|13:07
|16:55
|20:00
|21:28
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:28
|06:04
|13:07
|16:55
|20:01
|21:30
|25
|26.04.2022 Salı
|04:26
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:31
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:24
|06:01
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:22
|06:00
|13:07
|16:56
|20:04
|21:34
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:21
|05:58
|13:07
|16:56
|20:05
|21:36
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:19
|05:57
|13:06
|16:56
|20:06
|21:37
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:17
|05:56
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:59
|06:25
|12:57
|16:31
|19:20
|20:40
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:57
|06:23
|12:57
|16:32
|19:21
|20:41
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:55
|06:22
|12:57
|16:32
|19:22
|20:43
|4
|05.04.2022 Salı
|04:53
|06:20
|12:56
|16:32
|19:23
|20:44
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:51
|06:18
|12:56
|16:33
|19:24
|20:45
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:50
|06:17
|12:56
|16:33
|19:25
|20:46
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:48
|06:15
|12:56
|16:33
|19:26
|20:48
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:46
|06:14
|12:55
|16:34
|19:27
|20:49
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:44
|06:12
|12:55
|16:34
|19:28
|20:50
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:42
|06:11
|12:55
|16:34
|19:29
|20:52
|11
|12.04.2022 Salı
|04:40
|06:09
|12:55
|16:35
|19:30
|20:53
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:39
|06:07
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:37
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:55
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:35
|06:04
|12:54
|16:36
|19:33
|20:57
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:33
|06:03
|12:54
|16:36
|19:34
|20:58
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:31
|06:01
|12:53
|16:36
|19:35
|20:59
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:29
|06:00
|12:53
|16:36
|19:36
|21:01
|18
|19.04.2022 Salı
|04:27
|05:59
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:26
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:03
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:24
|05:56
|12:52
|16:37
|19:39
|21:05
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:22
|05:54
|12:52
|16:38
|19:40
|21:06
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:20
|05:53
|12:52
|16:38
|19:41
|21:08
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:18
|05:51
|12:52
|16:38
|19:42
|21:09
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:17
|05:50
|12:52
|16:38
|19:43
|21:10
|25
|26.04.2022 Salı
|04:15
|05:49
|12:51
|16:39
|19:44
|21:12
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:13
|05:47
|12:51
|16:39
|19:45
|21:13
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:11
|05:46
|12:51
|16:39
|19:46
|21:15
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:10
|05:45
|12:51
|16:39
|19:47
|21:16
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:08
|05:44
|12:51
|16:40
|19:48
|21:17
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:06
|05:42
|12:51
|16:40
|19:49
|21:19
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:25
|06:48
|13:20
|16:54
|19:42
|21:00
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:23
|06:47
|13:20
|16:54
|19:43
|21:01
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:21
|06:45
|13:20
|16:54
|19:44
|21:02
|4
|05.04.2022 Salı
|05:20
|06:44
|13:19
|16:55
|19:45
|21:03
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:18
|06:42
|13:19
|16:55
|19:46
|21:05
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:16
|06:41
|13:19
|16:55
|19:47
|21:06
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:14
|06:39
|13:18
|16:56
|19:48
|21:07
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|05:13
|06:38
|13:18
|16:56
|19:48
|21:08
|9
|10.04.2022 Pazar
|05:11
|06:36
|13:18
|16:56
|19:49
|21:09
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|05:09
|06:35
|13:18
|16:56
|19:50
|21:11
|11
|12.04.2022 Salı
|05:07
|06:33
|13:17
|16:57
|19:51
|21:12
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|05:06
|06:32
|13:17
|16:57
|19:52
|21:13
|13
|14.04.2022 Perşembe
|05:04
|06:31
|13:17
|16:57
|19:53
|21:14
|14
|15.04.2022 Cuma
|05:02
|06:29
|13:17
|16:57
|19:54
|21:15
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|05:00
|06:28
|13:16
|16:58
|19:55
|21:17
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:59
|06:26
|13:16
|16:58
|19:56
|21:18
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:57
|06:25
|13:16
|16:58
|19:57
|21:19
|18
|19.04.2022 Salı
|04:55
|06:23
|13:16
|16:58
|19:58
|21:20
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:53
|06:22
|13:15
|16:59
|19:59
|21:22
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:52
|06:21
|13:15
|16:59
|20:00
|21:23
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:50
|06:19
|13:15
|16:59
|20:01
|21:24
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:48
|06:18
|13:15
|16:59
|20:02
|21:25
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:47
|06:17
|13:15
|16:59
|20:03
|21:27
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:45
|06:15
|13:15
|17:00
|20:04
|21:28
|25
|26.04.2022 Salı
|04:43
|06:14
|13:14
|17:00
|20:05
|21:29
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:42
|06:13
|13:14
|17:00
|20:06
|21:31
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:40
|06:12
|13:14
|17:00
|20:06
|21:32
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:38
|06:10
|13:14
|17:01
|20:07
|21:33
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:37
|06:09
|13:14
|17:01
|20:08
|21:35
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:35
|06:08
|13:14
|17:01
|20:09
|21:36
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
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Etiketler: Ramazan Ayı Ramazan Bayramı
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