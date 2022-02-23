Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, D-100 kara yolu, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının da birbirine bağlanacağı projenin şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Ekrem Yüce, Karayolları Genel Müdürlüğünün 29 Aralık 2020 Salı belirlenen güzergahlardaki otoban gişe giriş çıkışları için gerekli olan ihaleyi gerçekleştirdiğini, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak planlanan güzergahlardaki 40 milyon liralık kamulaştırma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Yüce, projenin Erenler Pekşenler bölgesinden başlayıp Bekirpaşa Kozluk mevkisinde kurulacak yeni gişelerde son bulacağını ifade etti.

Proje kapsamında Adapazarı, Erenler, Serdivan ve kuzey bölgesine girişte zaman kazandıracak yeni gişeler inşa edileceğini belirten Yüce, "Transit ulaşım, lojistik ve ticaret ağına değer katacak, Karasu Limanı ve tüm OSB’lere alternatif oluşturacak 2 bin 500 metrelik bu yol aynı zamanda trafiğin kent merkezine dengeli şekilde dağılmasını sağlayacak. 75 milyon liralık maliyetli proje, şehirlerarası Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu ve D-100 yollarını şehrin ana damarlarına bağlayarak lojistik ağına alternatif olacak" diye konuştu.

Bu projeyle transit ulaşım ve ticari güzergahlarda bir numara olacaklarını dile getiren Yüce, "2 bin 500 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde yapılacak yeni yol ile D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve şehrimizin ulaşım ağlarıyla bağlantılarını kuvvetlendireceğiz" ifadesini kullandı.