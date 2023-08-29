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Güncel
AA 29.08.2023 18:50

Amasya’ya tam donanımlı UMKE acil müdahale aracı tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin olay yerine en kısa sürede ulaşması amacıyla Amasya'ya 1 adet tam donanımlı UMKE Acil Müdahale Aracı tahsis etti.

Amasya’ya tam donanımlı UMKE acil müdahale aracı tahsis edildi

Aracı inceleyen Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, araçta gerekli tüm acil tıbbi donanım malzemelerinin bulunduğunu söyledi.

Amasya Sağlık Müdürlüğü envanterine yeni bir araç daha eklendiğini duyuran Koç, UMKE biriminin 3 adet 4x4 arazi aracı ve 1 adet 4x2 acil müdahale aracı olmak üzere toplam araç sayısının 4'e yükseldiğini söyledi.

Koç, "Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan afet ve acil durum hazırlık çalışması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüzün afete müdahale kapasitesinin arttırılması ve UMKE personelinin olay yerine en kısa sürede ulaşmasını sağlayarak medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumunun başlatılması amacıyla Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilimize tam donanımlı Acil Müdahale Aracı tahsis edildi. İlimizde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen UMKE Acil Müdahale Aracı içerisinde olası bir afet ve acil durumda çok kısa sürede acil sağlık hizmetlerinin sunumunu sağlamaya yönelik olarak şişirilebilir çadır, küçük cerrahi setler, aspiratör, ekg, monitör, nebulizatör, cerrahi lamba, tekerlekli sandalye, masa, matkap, jeneratör, EKG masası, monitör masası, medikal kurtarma araç gereçleri bulunmaktadır. Kısacası UMKE Acil Müdahale Aracımız, olası bir afet durumunda ilimiz ve bölgemizde çok kısa sürede acil servisi oluşturacak ekipmanı içerisinde barındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

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