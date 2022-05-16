Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya’nın Suluova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emir Ardahan idaresindeki 34 DD 0621 plakalı otomobil, Saluca köyü mevkisinde, Dursun Hoşgör’ün kullandığı 05 KL 768 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Zülfi ve Ahmet Ardahan yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:36
- 15:34
- 15:32
- 15:27
- 15:14
Sıradaki Haber
Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz