Trabzon'dan İstanbul'a giden, Barbaros Saraç (60) idaresindeki 61 KN 966 plakalı otomobil, Artıkabat mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Arzu (57) ve Hüma Saraç (4) ile İlknur ve Şengül Köroğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.