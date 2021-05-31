Kentte 25 odalı apart otel kurmak isteyen Olcay, hazırladığı projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) sundu.

Projesi kabul edilerek destek almaya hak kazanan Olcay'ın açacağı otelin temeli atıldı.

Merkeze bağlı Ağaçlık köyü Pamukluk Bağları mevkisinde düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Feyat Asya da tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kentin birçok yerinde farklı yatırımların hayata geçirildiğini aktaran Asya, belediye olarak Muş'u güzelleştirmek için çaba gösterdiklerini vurguladı.

TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan ise projenin toplam yatırım tutarının 3 milyon 408 bin lira olduğunu söyledi.

Sözleşmeye uygun hareket edilmesi halinde yüzde 65 hibe desteği sunmayı planladıklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Bu hibe desteğimiz 2 milyon 215 bin liraya tekabül ediyor. Tabi hibe desteğinin yanında çok önemli bir avantaj ise yatırımlarımızın KDV'den muaf tutulması. Devlet destekli temeli atılan otel, kentteki turizm faaliyetlerine katkı sunacak. Proje konaklama tesisi olarak geçiyor. İçindeki restoran, toplantı salonu, 25 apart oda Avrupa stantlarına uygun şekilde tasarlandı. 2021 yılının sonuna doğru bütün işlemleri bitmiş olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Muş'ta yapılan çalışmalarda 2021 yılından bu güne kadar sözleşmesi tamamlanan, uygulaması bitmiş projelere yaklaşık 20 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bunu da ilimizin ekonomisine önemli bir katkı."

"Bir kadın girişimci olarak çok mutluyum"

Kübra Olcay ise Muş'ta turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla TKDK'ya proje sunduğunu aktardı.

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Olcay, şöyle konuştu:

"Devletimizin katkısı olmadan bu kapsamlı tesisi yapmam mümkün değildi. Proje ile kadınlara örnek olmak istiyorum. Devletimiz kadınlara yönelik önemli destekler veriyor. Bir kadın girişimci olarak çok mutluyum." dedi.