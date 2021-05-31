Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de toprak kayması 2 evde hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 evde hasar oluştu.
Mersin'de alınan bilgiye göre, Karahacılı Mahallesi'nin Sarıcalanı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hasar oluşan 2 müstakil evdeki vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti.
Mahalleye çıkan yolları da trafiğe kapatan ekiplerin çalışması sürüyor.
Son Haberler
- 16:05
- 16:09
- 16:02
- 16:01
- 16:09
Sıradaki Haber
Yaşlı kadını, 'Cinayete karışmışsın' diyerek dolandıran 2 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz