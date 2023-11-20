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Güncel
AA 20.11.2023 14:16

Amasya'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Amasya'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı.

Amasya'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Amasya'da bir haftalık ara tatilin sona ermesiyle yaklaşık 55 bin 812 öğrenci dersbaşı yaptı.

Sabah erken saatlerde okullara giden öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sınıflara alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, yaptığı açıklamada, "Bir haftalık ara tatilin ardından tekrar aynı azim ve istekle öğrencilerimiz okullara dönüyor, yeniden bir araya gelmenin verdiği mutluluğu hissediyoruz. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim dönemi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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