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Güncel
AA 24.10.2024 09:19

Amasya’da öğrenciler Aşık Veysel’i canlandırarak ders işledi

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Aşık Veysel'i anan öğrenciler, kostümlerle canlandırma yaparak ders anlattı.

Amasya’da öğrenciler Aşık Veysel’i canlandırarak ders işledi

Öğrenciler, edebiyat dersinde, öğretmenlerinin desteğiyle, Cumhuriyet dönemi şairleri konusunu işlerken, şairlerini anlatarak canlandırma yapıyor.

11. Sınıf öğrencisi Elanur Demirel ise Aşık Veysel'i canlandırarak, onun hayatını anlattı ve eserlerini seslendirdi.

Okulu ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğrencilerin böyle bir program düzenlemesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Katipoğlu, "Düzenlenen program değerli şairlerimizin seçkin şiirlerinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından benimsenmesi açısından çok önemli. Gönül gözü açık olan dünyaca ünlü halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu, sevgi, barış, kardeşlik gibi değerlerle bezenmiş söz ve ezgilerle insanlığa ve yeni nesle önemli bir miras bırakmıştır. Bu program vesilesi ile değerli ozanımızı saygı ve rahmetle yad ediyor, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aşık Veysel'i canlandıran Demirel ise "Edebiyat dersimiz kapsamında şairlerimizi yaşayarak öğreniyoruz. Ben de bugün Aşık Veysel'i canlandırdım. Gerçekten birebir yaşayarak dersi öğreniyoruz ve bu sayede unutmuyoruz. Her 15 günde bir Cumhuriyet dönemi şairlerimizi canlandırıyoruz." dedi.

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Amasya Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
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