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Güncel
AA 24.10.2024 07:45

Samsun'da silahlı kavga: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi'nde E.A. ile S.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. yanındaki tabancayla ateş ederek S.E, oğulları C.E. ve Ö.E. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan M.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan S.E, C.E. ve Ö.E. ilk müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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