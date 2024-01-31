Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İlçede bir kişinin evinde yaban hayvanı beslendiği ve satışa sunulduğu bilgisini alan polis ekipleri, konuyla ilgili Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlileri ile koordineli çalışma başlattı.

M.Ç'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş ördeği, 2 angut kuşu, 3 sülün kuşu ve 1 sincap kafesi ele geçirildi.

Yabani hayvanlar, rehabilitasyon ve doğaya salınma işlemleri için Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.