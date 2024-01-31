Açık 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.01.2024 16:17

Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde evinde 9 yaban hayvanı bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya'da evinde 9 yaban hayvanı bulunan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

İlçede bir kişinin evinde yaban hayvanı beslendiği ve satışa sunulduğu bilgisini alan polis ekipleri, konuyla ilgili Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlileri ile koordineli çalışma başlattı.

M.Ç'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş ördeği, 2 angut kuşu, 3 sülün kuşu ve 1 sincap kafesi ele geçirildi.

Yabani hayvanlar, rehabilitasyon ve doğaya salınma işlemleri için Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Tunceli'de dayanıksız okullar yıkılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Bakan Şimşek: Makul düzeyde büyüyen nadir ülkelerden biriyiz
16:38
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı'nda yolcu hedefi 200 milyon
16:31
NASA, ekimde fırlatılacak Europa Clipper uzay aracına bilimsel çalışmalar için aygıtları ekledi
16:21
Gazze'de 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu
16:20
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
16:15
Hindistan'da 718 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor
Beyaz Baretliler, Afrin'de depremlerde yıkılan bir okulun inşası için çalışma başlattı
Beyaz Baretliler, Afrin'de depremlerde yıkılan bir okulun inşası için çalışma başlattı
FOTO FOKUS
Fransa'da protestocu çiftçilerden Paris'e traktör ablukası
Fransa'da protestocu çiftçilerden Paris'e traktör ablukası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ