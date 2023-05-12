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Güncel
İHA 12.05.2023 09:36

Amasya'da çocuklara ‘Fatih'in izinde matematik ve teknoloji' eğitimi

Şehzadeler şehri Amasya'da uygulanan ‘Fatih'in izinde matematik ve teknoloji' adlı projeyle köy okulu öğrencileri, deprem bölgesinden gelenler ve yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu çocuklara yönelik bir dizi eğitim verildi.

Amasya'da çocuklara ‘Fatih'in izinde matematik ve teknoloji' eğitimi

Amasya Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi'nin uyguladığı projeye katılan 6 ve 7. sınıf öğrencileri farklı üniversitelerde görev yapan alanında uzman akademisyenlerden matematik ve teknoloji odaklı eğitimler aldı.

Amasya'da çocuklara ‘Fatih'in izinde matematik ve teknoloji' eğitimi



Amasya'da valilik yapan ve İstanbul'u fethiyle “Çağ açıp çağ kapatan hükümdar” unvanı alan Fatih Sultan Mehmet Han'dan ilham alınarak hazırlanan projede matematiksel bilginin toplumla buluşturulması, matematik okuryazarlığının arttırılmasının yaygınlaştırılması, matematik bilgisinin mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılması, katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma, modelleme ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflendi. Matematiğin müzik, drama, kimya, robotik, origami ve doğayla ilişkisinin uygulamalı etkinliklerle anlatıldığı projede artırılmış gerçeklik, hologram, yapay zeka, kriptoloji ve matematik yazılımlarının kullanımı üzerine de eğitimler verildi. Yürütücülüğünü Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri öğretmeni Ayşegül Celep Havuz'un yaptığı projede Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç ve Matematik öğretmenleri Nursen Yılmaz ile Kadriye Zobu da uzman olarak yer aldı. Eğitimlerin verildiği Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle sohbet eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, emeği geçen akademisyen ve eğitimcilere teşekkür etti. Türkmen, ildeki eğitim projeleri altyapısının giderek güçlenmesinden duyduğunu memnuniyeti de dile getirdi. 

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