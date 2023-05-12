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Güncel
İHA 12.05.2023 09:36

Muradiye’de 150 yataklı devlet hastanesinin projesi onaylandı

Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, 2023 yılı sağlık yatırımı programı çerçevesinde ilçede sağlık tesislerinin yapımına başlandığını söyledi.

Muradiye’de 150 yataklı devlet hastanesinin projesi onaylandı
[Fotograf: İHA]

İlçede yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Kaymakam Melih Aydoğan, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların modern, ulaşılabilir ve merkezi bir hizmet tesisine kavuşması için çalışmaların başlatıldığını söyleyen Aydoğan, “Bu sağlık yatırımı sayesinde ilçemizdeki vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde sağlık hizmetinden faydalanabilecekler.” dedi.

Muradiye’ye 150 yataklı devlet hastanesi projesinin onaylandığını ifade eden Aydoğan, bu yatırımlar sayesinde ilçedeki vatandaşların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alabileceğini kaydetti.

Aydoğan, “Buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Sağlık yatırımları sadece biraz önce bahsettiğim yatırımla kalmıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de Muradiye ilçemize 150 yataklı modern bir ilçe devlet hastanesi kazandıracağız. Şu an projesi onaylandı. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe devlet hastanesi inşaatını da başlatmış oluruz. Bu şekilde hem ilçe devlet hastanesiyle hem ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri ve aile sağlığı merkezleriyle ilçemizde sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vereceğiz. Bu hizmetler Muradiye ilçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. 

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