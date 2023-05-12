Hafif Sağanak Yağışlı 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 12.05.2023 09:28

Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü su kuyusuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da Niyazi Özdemir kontrolündeki motosiklet yoldan çıkarak su kuyusuna çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü Özdemir hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Mesuthan Çelik ise ağır yaralandı.

Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü su kuyusuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, gece saatlerinde Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi yolunda meydana geldi.

Sürücüsü Niyazi Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki su kuyusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Niyazi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi

Kazada ağır yaralı olduğu tespit edilen Mesuthan Çelik ise Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelik, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsünde 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Trabzon'da ana su hattı patladı: 16 mahallenin suyu kesildi
10:26
TUS sonuçları açıklandı
10:24
Patent ve marka vekilliği için tek sınav yapılacak
10:11
Alaska'da Denali Ulusal Parkı'nda kaybolan iki dağcının öldüğü değerlendiriliyor
10:10
TİGEM, 68 baş safkan Arap koşu tayı satacak
10:08
Otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı, "İçmek için toplu satın aldık" dedi
42. madde sona erdi: Meksika-ABD sınırında bekleyiş
42. madde sona erdi: Meksika-ABD sınırında bekleyiş
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ