Hafif Sağanak Yağışlı 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 12.05.2023 09:26

Sultan Alparslan Külliyesi tamamlandı

Temeli 1 Haziran 2018 yılında atılan ve 3 bin 600 kişinin aynı anda ibadet edeceği Sultan Alparslan Külliyesi tamamlandı.

Sultan Alparslan Külliyesi tamamlandı
[Fotograf: İHA]

Yaklaşık 50 milyon liraya mal olan ve 18 bin metrekare alan üzerine yapılan Sultan Alparslan Külliyesi’nin yapımı tamamlanırken, Külliye resmi açılışını bekliyor.

Faikbey Caddesi üzerinde yapılan ve mimarisiyle görenleri büyüleyen Sultan Alparslan Külliyesi’nin ufak tefek işleri ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

İçerisinde sosyal donatıları ile birlikte 500 araçlık kapalı otoparkın da bulunduğu Sultan Alparslan Külliyesi’nde aynı anda 3 bin 600 kişi ibadet edecek.

Sultan Alparslan Külliyesi mimarisi ve çevre düzenlemesiyle birlikte Kars’ın inanç turizmine de önemli katkı sağlayacak.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
TUS sonuçları açıklandı
10:24
Patent ve marka vekilliği için tek sınav yapılacak
10:11
Alaska'da Denali Ulusal Parkı'nda kaybolan iki dağcının öldüğü değerlendiriliyor
10:10
TİGEM, 68 baş safkan Arap koşu tayı satacak
10:08
Otomobilden 8 kilo uyuşturucu çıktı, "İçmek için toplu satın aldık" dedi
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
42. madde sona erdi: Meksika-ABD sınırında bekleyiş
42. madde sona erdi: Meksika-ABD sınırında bekleyiş
FOTO FOKUS
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
AK Parti milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ