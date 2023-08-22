Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.08.2023 14:39

Amasya Üniversitesinin kontenjan doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesine ayrılan 1595'i lisans ve 3330'u ön lisans program kontenjanlarının tamamı dolarak, kontenjan doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Amasya Üniversitesinin kontenjan doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 YKS sonuçlarının öğrencilere, ailelerine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Amasya Üniversitesini tercih eden öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve gülen yüzleriyle üniversiteden ayrılmaları için çalışacaklarını belirten Turabi, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre kontenjan doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Amasya Üniversitesini tercih eden öğrencilerimiz, bilginin üretildiği, tartışıldığı, uygulandığı ve aktarıldığı bir ortamda eğitim-öğretim görecekler. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yaptırabilirler. Yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz ise 28 Ağustos-01 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıtlarını yerleştikleri fakülte, yüksekokullarda yaptırabilecekler. E-kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıt için Amasya’ya ve üniversitemize gelmelerine lüzum yok. Aramıza yeni katılan öğrencilerimize Amasya’ya ve Amasya Üniversitesi’ne hoş geldiniz diyor, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Hakkari'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
15:50
Türkiye, Yunanistan'a yangınlarla mücadele için yardım teklifinde bulundu
15:44
Bolu'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
15:41
Bursa'da kanala devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
15:41
Otomobilde tercih beyazdan griye döndü
15:56
Fransa'da güzergahında yangın çıkan trenin yolcuları saatlerce vagonlarda mahsur kaldı
Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni
Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyon 8 araca böyle çarptı
Freni boşalan kamyon 8 araca böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ