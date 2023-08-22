Kocaeli'de bir ayda 546 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için çalışıyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM'in görev alanlarındaki plajlarda tatilcilerin can güvenliği sağlanıyor.

Havaların ısınmasıyla yoğun günler geçiren sahillerden Cebeci'de 212, Kovanağzı'nda 20, Kumcağız'da 137, Miço'da 9, Kerpe'de 33, Sarısu'da 8, Seyrek'te 25, Bağırganlı'da 37, Karamürsel'de 27, Darıca'da 18 ve Bayramoğlu'nda da 20 kişi olmak üzere 546 kişi boğulmaktan kurtarıldı.