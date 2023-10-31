Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.10.2023 11:26

Almus'ta köylerin mesire alanları ve mezarlıkların çevre temizliği yapıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde köylerin mesire alanları ve mezarlıkların çevre temizliği yapıldı.

Almus'ta köylerin mesire alanları ve mezarlıkların çevre temizliği yapıldı

Tokat Valiliğince başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında ilçelerde de çalışmalar sürüyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "Tokat'ımızı daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu öncülüğünde başlatılan proje kapsamında biz de Almus ilçemizde üzerimize düşeni yapıyoruz, Doğal güzellikleri ve yeşil rengiyle tanınan ilçemizin çevreye atılan çöplerle doğal güzelliğinin bozulmasına engel olmak için tüm halkımızı da duyarlı davranmaya davet ediyoruz." dedi.

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de örtü yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
12:00
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi
11:53
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
11:52
KDK'ya en çok kamu personel rejimi hakkında şikayet yapıldı
11:51
Filipinler'deki yerel seçimlerde çıkan şiddet olaylarında 19 kişi öldü
11:47
Yeni Zelandalı tur şirketleri, yanardağ patlamasındaki ölümlerden suçlu bulundu
Gazze'deki akaryakıt krizi
Gazze'deki akaryakıt krizi
FOTO FOKUS
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ