İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Sadullahoğlu sokakta bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucular ve az miktarda eroin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda Y.P.(31) ve H.M.(26) gözaltına aldı.