Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 03:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Sadullahoğlu sokakta bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucular ve az miktarda eroin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda Y.P.(31) ve H.M.(26) gözaltına aldı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu Narkotik
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