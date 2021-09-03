Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Bahçelievler Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan bir apartmanın 8. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Çıkan yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
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