Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Hacı İlyas Mahallesi'nde 8 bin 924 metrekarelik alanda planlanan mesire alanının ilçenin yeni piknik merkezi olacağını belirtti.

Vatandaşın huzurlu ortamda piknik, spor yapabileceğini kaydeden Özkan, mesire alanında kır lokantasından macera parkına, dinlenme alanlarından seyir terasına kadar birçok birimin yer alacağını bildirdi.

Mesire alanında yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Toros dağlarının göbeğinde vatandaşımızın nefes alacağı, doğayla iç içe bir piknik alanı oluşturuyoruz. Mesire alanımızda konforlu bir ortam sunacağız. Bu bölgelere sosyal alanlar kazandırarak, şehrimizin turizm potansiyelini artırmaya çalışıyoruz. Civardaki illerden pek çok misafirimiz bu doğal güzellikleri görmek için Akseki'mize geliyor."