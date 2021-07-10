Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otoyolda bir otobüs durduruldu.

Kontrollerde, Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü H.E. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.