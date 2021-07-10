Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan otobüste, Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otoyolda bir otobüs durduruldu.
Kontrollerde, Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü H.E. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli
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