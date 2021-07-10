Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde alınan bilgiye göre, Ercan Menteşoğlu idaresindeki 55 ABH 329 plakalı otomobil, fakülte kavşağında refüjde bulunan ağaca çarptı.
Yaralanan Menteşoğlu, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası Kızılay
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