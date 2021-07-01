Tarım konundan farkındalık yaratmak ve yerli tohuma sahip çıkmak amacıyla kış mevsiminde ALKÜ Akseki MYO öncülüğünde ve Akseki’nin ileri gelenleriyle başlatılan proje kapsamında yetiştirilen yerli buğdaylar için hasat ve harman töreni düzenlendi.

Akseki MYO bahçesinde gerçekleştirilen programa, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Özgür Kasım Aydemir, Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Erdoğan, Akseki Eğitim Hayratı Derneği adına İbrahim Tellioğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

“Toplumumuza değer katmak istiyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydemir, "Meslek Yüksekokulumuzun böylesine güzel ve anlamlı bir projeye öncülük etmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın belirlediği vizyon çerçevesinde bölgemize ve ülkemize değer katan her türlü projeye destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamlı projeden elde edilen yerli buğday tohumlarına Aksekili vatandaşlarımızın sahip çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle, bu tarz projelere her zaman destek veren başta Rektörümüz olmak üzere projeye destek olan, emek veren, içinde olan ve yerli tohuma sahip çıkan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

“Amacımız farkındalık yaratmak”

Akseki MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Gül de, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu'da ilk tarıma geçiş hareketinin M.Ö. 6500 günümüzden tam 8500 yıl önce Diyarbakır Çayönü höyüğünde buğdayın evcilleştirilmesi ile başladığını kaydetti.

Burada öğrenilen buğday tarımı bilgisinin göç hareketleri ile Anadolu’nun birçok noktasına kadar ulaşarak insanların yerleşik hayata geçmesi ve kentlerin kurulmasına vesile olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Önemli bir göç yolu olan Akseki’miz de bu göç hareketinin getirmiş olduğu kadim bilgiden faydalanarak, yüzyıllardan beri en temel olarak buğday tarımının yapıldığı önemli bir kent olmuştur. Bu noktada bu kültürün geleceğe aktarılması, öğrencilerimizde farkındalık yaratmak ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde açmayı planladığımız Pastacılık ve Ekmekçilik Programımıza can suyu olması üzere Akseki’mizde Anadolu’nun antik buğdaylarından olan Karakılçık, Kavılca ve Akseki yöresi buğdayı olan Yeraslı’nı üretmiş bulunmaktayız."