Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı istihbarı çalışmalar sonrasında Akşehir Otogarı çevresinde uyuşturucu madde kullanıldığını tespit etti.

Otogar bölgesini takibe alan ekipler, otogar civarına gelen M.K, A.Y. ve Ö.Z'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında, bir adet uyuşturucu hap ile enjektöre çekili vaziyette bir miktar sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Y.A.'dan aldığı tespit eden ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.K., A.Y. ve Ö.Z. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Y.A. tutuklandı.