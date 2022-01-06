Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kütahya Valisi Ali Çelik, ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Zeynal Abiddin Ergüler, Doç. Dr. Hüseyin Karakuş ve Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan'dan Kütahya fayı ile ilgili bilgi aldı.

Kütahya fayı kaynaklı olası deprem risklerinin azaltılması kapsamında öncelikli olarak aktif fay segmenti üzerinde Kütahya Valiliği ve AFAD desteğiyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ESTÜ ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde araştırma çalışmalarına başlanacak.

Bu kapsamda öncelikle ESTÜ tarafından fay boyunca sismik yansıma yöntemiyle uygulama imar planlarına altlık oluşturabilecek 1/1000 ölçeğinde sismik çalışmalar yürütülecek.

Olası riskler tespit edilecek

ESTÜ'den 9 kişilik araştırma ekibinin sismik araştırma araç ve ekipmanları ile bu ay saha ölçüm çalışmalarına başlanması planlandı. Jeofizik yöntemlerden elde edilen bulgular jeolojik ve paleosismolojik araştırmalarla da desteklenerek Kütahya fayının tehlikesi ve buna bağlı gelişebilecek risklerin detaylı olarak ortaya konulacak.