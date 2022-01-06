Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de 23 köy yolu ulaşıma kapalı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından 23 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Gümüşhane İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 20, Kürtün'de 3 olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Gümüşhane Ulaşım Kar Yağışı
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