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Güncel
AA 15.02.2024 17:18

Akşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Akşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, R.M. isimli şüphelinin, özel bir satış uygulaması üzerinden tarihi eser sattığı şeklinde yapılan bir ihbarı değerlendirdi.

Ekipleri, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı arama kararı ile şüpheli R.M'nin Yarenler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda,dedektör, şarj aleti, kulaklık, el feneri, el dedektörü, hassas terazi, 63 gram katı ve toz halinde siyah toz, 3 el telsizi ve Helenistik, Roma, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 akçe ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli R.M. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

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