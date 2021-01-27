Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve hızı zaman zaman saatte 95 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, bazı ağaç, elektrik direkleri ve reklam panolarına zarar verdi.

Rüzgardan, Akşehir Devlet Hastanesi'nin dış cephesinin bir kısmı, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin bazı bölümleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun seyyar mescidi ve bazı apartmanların camları zarar gördü.