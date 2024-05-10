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Güncel
İHA 10.05.2024 14:50

Aksaray’daki uyuşturucu operasyonları: 15 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, çeşitli uyuşturucularla birlikte 24 şahsı yakalayarak gözaltına alırken, şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray’daki uyuşturucu operasyonları: 15 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, tespit edilen 24 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler belirlenen 6 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Aksaray’daki uyuşturucu operasyonları: 15 şüpheli tutuklandı

Çeşitli uyuşturucular ve aparatları ele geçirildi

Operasyonlarda 24 şüpheli bin 17 adet sentetik uyuşturucu hap, 606,51 gram metamfetamin, 326 adet extacy hap, 343,57 gram bonzai maddesi, 227,92 gram amfetamin, 20,39 gram eroin maddesiyle birlikte yakalandı.

1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet aseton, 2 adet elek, 500 gram kaçak tütün, 10 bin 150 TL suçtan elde edilen paranın da ele geçirildiği operasyonlarda emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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